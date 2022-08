Eine Privatbrauerei und ihre Mythen: Wo Braucommunisten das Sagen haben

Seit 1363 besitzen die Bürger von Freistadt das Braurecht. Eine SN-Reportage über eine Privatbrauerei und ihre Mythen.

Schon auf der Mühlviertler Schnellstraße S10 weisen große Schautafeln den Weg: "Mittelalterliche Braustadt Freistadt" ist zu lesen. Dort angekommen, ist das Freistädter Bier allgegenwärtig. Bei der Abfahrt Süd ein großes, ganz neu errichtetes Logistikzentrum. In der Innenstadt, direkt am Eingang in die befestigte Altstadt, die Brauerei mit dem Sudhaus.

Die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Bier ist groß. Aus gutem Grund: Viele Bewohner in Freistadt profitieren direkt davon, wenn es ihrer Brauerei gut geht. Denn für ...