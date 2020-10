Eine "Prüfungsgarantie" gab es um 500 Euro

Die Tricks bei Deutschprüfungen bereiten den Behörden noch viel mehr Arbeit. In Wien flog ein Bauunternehmer mit falschen Dokumenten auf.

Bei den von der Polizei in Graz aufgedeckten Tricks mit gefälschten nigerianischen Reisepässen, die für Deutschprüfungen verwendet wurden, sind auch rund 120 Fälle in anderen Bundesländern betroffen. Details sind noch nicht bekannt, denn die Polizei in Graz hat nach fünf Hausdurchsuchungen erst mit der Auswertung der sichergestellten Unterlagen und Handys begonnen.

Wie berichtet, waren am Dienstag vier nigerianische Staatsbürger - drei Männer im Alter von 49 bis 59 Jahren und eine 38-jährige Frau - festgenommen worden. Sie sollen ...