Eine Tonne Cannabis in Wien und Niederösterreich entdeckt

In einer groß angelegten Aktion hat das Landeskriminalamt Wien (Gruppe Bertalan) an einem einzigen Tag mehr als eine Tonne Cannabiskraut in Wien und Niederösterreich sichergestellt. Zudem wurden am 21. April insgesamt 13 Personen festgenommen sowie Geld und Golddukaten im Wer von 300.000 Euro eingezogen, berichtete die Polizei am Mittwoch.

BILD: SN/APA/DPA-ZENTRALBILD/PATRICK PLEU Insgesamt fast 1.000 Pflanzen aus dem Verkehr gezogen (Symbolbild)