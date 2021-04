Eine Tote bei Balkonabsturz

In Vöcklabruck brach ein Betonbalkon aus der Fassade eines rund 60 Jahre alten Hauses. Ein Gerichtssachverständiger bemängelt, dass es generell keinerlei Überprüfungsvorschriften gibt.

In Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) herrschen Trauer und Fassungslosigkeit. Drei Frauen und ein Kleinkind sind dort am Montagnachmittag mitsamt einem Balkon dreieinhalb Meter abgestürzt. Eine 55-Jährige erlag noch am Abend im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die anderen beiden Frauen wurden schwer verletzt, das Kind (4) nur leicht. Warum der rund 60 Jahre alte Betonbalkon aus der Hauswand brach, soll nun ein Gutachten klären. Die Staatsanwaltschaft Wels beauftragte einen Sachverständigen mit der Ermittlung.

"Meist handelt es sich um eine Verkettung ...