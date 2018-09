Einer hat immer das Bummerl

Schulwartgeschichten. Es ist immer irgendwas. Von früh bis spät. Und drum ist der Schulwart immer da. Auch in den Ferien.

Der Händedruck vom Chef: kein Lercherl. Marke Schraubstock. Hochgewachsen ist er, wuchtig, und Schultern hat er wie ein Freistilringer. Der Rest steckt in einer Latzarbeitsallzweckhose, an der allerlei Taschen angenäht sind. Komm mit, sagt er, und nimmt die Stufen Richtung Keller. Da ist das Kammerl der Schulwarte, dahin können wir uns zurückziehen. Ein Sofa, ein Tisch, ein Anflug kühler Herbstluft weht durch die Fenster, die statt Aussicht eine Betonwand bieten. Rundherum Regale mit nützlichen Dingen. Was ein Schulwart eben so braucht, um durch den Tag zu kommen. Aufenthaltsraum ist also übertrieben. Eher ein Lager mit einem Hauch Wohlfühlfaktor.