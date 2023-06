Einfach das Zelt aufschlagen geht nicht

Wandern ist wieder in. Allerdings: Auch die Freiheit in den Bergen hat ihre Grenzen. Etwa einfach loszuziehen und irgendwo das Zelt aufzustellen kann zu Problemen führen. Darauf macht der Alpenverein aufmerksam. So ermöglicht zwar das österreichische Forstgesetz landesweit das Recht auf den freien Zugang zu den Wäldern, doch "Lagern und Zelten bei Dunkelheit" sind darin ausgeschlossen. Damit ist das Campen im Wald illegal, es sei denn, der Grundstückseigentümer hat ausdrücklich seine Zustimmung dazu gegeben, so der Alpenverein.

