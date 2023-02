Bald ist Valentinstag: Von knappen Kassen und flachen Schuhen

Der Tag der Verliebten kann auch enttäuschen. Warum die Ansage "Ich lade dich zum Essen ein" zuvor genauer besprochen werden sollte.

Als Single möchte man sich rund um den Valentinstag vermutlich manchmal in Luft auflösen. Da veröffentlichen Restaurantführer Rankings mit den romantischsten Lokalen (Zitat: "Wo knistert schon das Ambiente und regt das Essen die Phantasie an?"). Gärtnereien verraten florale Trends (Nachhaltigkeit ist gefragt). Internetportale geben Ratschläge, wie der Liebesbeweis am besten gelingt (Blumenstrauß oder Cappuccino gleich in der Früh ans Bett servieren), was man seinem oder seiner Liebsten backen kann (Hauptsache mit Schokolade), wie man die Wohnung in ein Liebesnest verwandelt ...