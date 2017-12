Einjährige durfte nach Balkonsturz Spital wieder verlassen

Das einjährige Mädchen, das am Nachmittag des Heiligen Abends vom Balkon des elterlichen Hauses im Bezirk Klagenfurt Land gestürzt ist, hat das Klinikum Klagenfurt verlassen können. Dies teilte eine Sprecherin der Kärntner Krankenanstalten Betriebsgesellschaft (Kabeg) am Stephanitag auf APA-Anfrage mit. Die Kleine war zur Beobachtung im Klinikum gewesen.

Das Kleinkind hatte sich am Heiligen Abend gegen 16.00 Uhr in einem unbeaufsichtigten Augenblick von seinen beiden spielenden Geschwistern entfernt. So gelangte das Mädchen über eine offene Terrassentür auf einen noch nicht gesicherten Balkon des neu errichteten Eigenheims in Ludmannsdorf (Bezirk Klagenfurt Land). Von dort stürzte sie etwa drei bis vier Meter in die Tiefe und kam auf weicher, aufgetauter Erde zum Liegen.

Der Notarzt des ÖAMTC-Rettungshubschraubers Christophorus 11 hatte keine offensichtlichen Verletzungen bei dem Kind feststellen können. Zur Sicherheit wurde es aber ins Klinikum Klagenfurt geflogen und stationär beobachtet. Am Abend des Christtages durfte die Kleine das Spital verlassen. Die Crew des Notarzthelikopters hatte kurz nach dem Unfall von einem "Weihnachtswunder" gesprochen.

(APA)