Einjährige nach Fenstersturz auf dem Weg der Besserung

Eine Einjährige aus Gutenbrunn (Gemeinde Herzogenburg, Bezirk St. Pölten-Land) dürfte nach dem Sturz aus dem Kinderzimmerfenster auf dem Weg der Genesung sein, sagte am Sonntag eine Sprecherin des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV). Das Mädchen befinde sich nicht mehr in künstlichem Tiefschlaf und werde in den kommenden ein oder zwei Tagen die Intensivstation verlassen können.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Das Mädchen kommt aus Gutenbrunn in der Gemeinde Herzogenburg