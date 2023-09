Einjähriger bei Rasenmäherunfall in Tirol schwer verletzt

Ein einjähriger Bub ist am Samstag in Tirol bei einem Unfall mit einem Rasenmäher schwer verletzt worden. Der Kleine war in der Ortschaft Waidring (Bezirk Kitzbühel) gegen 15.00 Uhr mit dem rechten Arm in das laufende Messer eines Rasenmähers, mit dem sein 45-jährigen Vater Arbeiten verrichtete, gekommen und zog sich dabei laut Polizei schwere Verletzungen zu. Das Kleinkind wurde mit seinem Vater vom Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Das Kleinkind wurde in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen