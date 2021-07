Einjähriger Bub bei Fenstersturz in Wien gestorben

Ein Kleinkind ist am Sonntagabend nach einem Fenstersturz in Wien gestorben. Der Einjährige war gegen 21.00 Uhr aus dem fünften Stock eines Wohnhauses in der Prager Straße in Floridsdorf gefallen und hatte schwerste Verletzungen erlitten, so die Wiener Berufsrettung am Montag. Die Einsatzkräfte führten noch eine Reanimation durch, doch er starb trotz aller Bemühungen im Spital.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Einjähriger stürzte aus dem fünften Stock