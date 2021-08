Einjähriger in Oberösterreich von Balkon gestürzt

Während eines Besuches bei den Großeltern ist am Samstag ein Einjähriger im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich vom Balkon gestürzt. In einem unbeobachteten Moment dürfte die dreijährige Schwester des Einjährigen eine Schiebetüre zum Balkon geöffnet haben. Unbemerkt stieg der Bub dann auf eine am Balkon stehende Liege und beugte sich über das Geländer, dabei stürzte er etwa vier Meter kopfüber auf den steinernen Terrassenboden.

Das Kind wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Kinderkrankenhaus Linz geflogen.