Einkaufen im Sozialmarkt: Das Leben, von unten gesehen

Wo Armut sichtbar wird. Ein Besuch beim Sozialmarkt verrät viel über Armut, unsere Gesellschaft und auch über uns selbst.

Als ich das erste Mal in meinem Leben den Sozialmarkt in meiner Heimatstadt betrete, tauchen Dämonen in mir auf, die ich nie und nimmer in mir wähnte. Über Sozialmärkte weiß ich, was man halt so weiß, wenn man regelmäßig Medien konsumiert. Dass nur jene Menschen einkaufsberechtigt sind, deren Einkünfte eine gewisse Grenze nicht überschreiten. Dass ein Einkaufspass beantragt werden muss, dass die Waren, welche feilgeboten werden, von Industrie oder Handel gespendet wurden, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten wurde oder sie im ...