Einkommen beeinflusst Kauf von Bio-Lebensmitteln kaum

Die Höhe des Einkommens oder das Bildungsniveau beeinflusst kaum, ob jemand dazu bereit ist, höhere Preise für biologisch erzeugte Lebensmittel zu zahlen. Viel eher ist es das ausgeprägte Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein, dass Menschen tiefer in die Tasche greifen lässt, berichten Forscher Universität für Bodenkultur (Boku) Wien in einer Studie im Fachblatt "Trends in Food Science & Technology".

SN/APA (dpa)/Karl-Josef Hildenbrand Klischee vom wohlhabenden Bio-Konsumenten widerlegt