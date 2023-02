Einladung für Jane Fonda zu Kundgebung gegen den Opernball

Neben der Opernball-Demo, die unter dem Motto "Eat the Rich" vom Keplerplatz in Wien-Favoriten in die City führt, hat die Partei LINKS zu einer Kundgebung zwischen Oper und Albertina ab 20.00 Uhr aufgerufen. Die Polizei erwartet etwa 20 bis 30 Teilnehmer, die sich dort gemäß dem Leitmotiv "Punsch the Rich" einfinden könnten. LINKS-Sprecherin Anna Svec hofft auf eine prominente Teilnehmerin und hat Richard Lugners Opernballgast Jane Fonda zur Kundgebung geladen.

