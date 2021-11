Einmotoriges Flugzeug bei Dornbirn abgestürzt

Im Gemeindegebiet von Dornbirn ist am Donnerstagvormittag ein Sportflugzeug mit einer Person an Bord abgestürzt. Die einmotorige Maschine war nach Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) bei Nebel vom Flugplatz Hohenems gestartet und prallte nach Polizeiangaben gegen die Breitenberg-Wand. Die Absturzstelle befinde sich in unwegsamem Gelände, die Einsatzkräfte seien noch nicht am Einsatzort eingetroffen, so Informationen der RFL gegen 8.40 Uhr.

Die Retter versuchen von zwei Seiten her, an den Absturzort zu gelangen. Neben Rettung und Notarzt sind Bergretter sowie Feuerwehrleute am Weg zur Unfallstelle. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei der Maschine um eine einmotorige Cessna P210N. An Bord befand sich ein 51-Jähriger, sein Ziel war der Flughafen Memmingen (Bayern).