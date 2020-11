Einsatz von Corona-Schnelltests an den Schulen ab Dezember

Seit Ende der Herbstferien läuft in Niederösterreich, Tirol und Kärnten ein Pilotprojekt zum Einsatz von Antigentests, um Covid-19-Verdachtsfälle an den Schulen möglichst schnell abzuklären. Nach Testung der Logistik soll das Projekt nun mit Anfang Dezember bundesweit ausgerollt werden, kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Mittwoch in Mödling an. Zudem soll ein mobiler Testbus Schulen anfahren, an denen es bereits positive Fälle gibt.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Ein mobiler Testbus soll Schulen anfahren