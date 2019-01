Einsparungsvorgaben bei der Polizei - Kickl-Brief an Beamte

In der Diskussion um einzusparende Überstunden bei der Polizei hat sich nun Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) mit einem Brief an alle Exekutivbeamten in Österreich gewandt. Laut einem Bericht der Tageszeitung "Kurier"schreibt Kickl darin: "Bei der Sicherheit wird nicht gespart." Er wehrte sich demnach gegen den Begriff "Sparbefehl".

SN/APA/HANS PUNZ Minister wehrt sich gegen den Begriff "Sparbefehl"