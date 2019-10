Einstige Abfallanlage Rinterzelt kontrolliert gesprengt

Das ehemalige Wiener Abfallsortierzentrum Rinterzelt am Rautenweg in Wien-Donaustadt ist Geschichte: Am Donnerstagvormittag wurde es kontrolliert gesprengt - wobei das in die Jahre gekommene Gebäude schon zum Teil demontiert war. Es war zuletzt nur mehr die - durchaus prägnante - Dachkonstruktion vorhanden. Auch sie musste nun weichen. Das Dach stürzte wie geplant in sich zusammen.

SN/APA/CHRISTIAN FÜRTHNER Das Dach stürzte wie geplant in sich zusammen