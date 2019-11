Einweisung für 25-Jährigen nach tödlicher Messerattacke

Nach einer tödlichen Messerattacke in Innsbruck Ende November des vergangenen Jahres, bei der ein 21-jähriger Vorarlberger getötet worden war, hat sich am Donnerstag ein 25-jähriger Afghane vor dem Landesgericht Innsbruck verantworten müssen. Er wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingeliefert. Die Geschworenen erklärten ihn einstimmig für zurechnungsunfähig.

SN/APA/BRIGITTE FORSTER 25-Jähriger wurde für nicht zurechnungsfähig erklärt