Eisenstadt ist die Stadt der Chefinnen

In keiner österreichischen Stadt gibt es mehr weibliche Führungskräfte als in der Hauptstadt des Burgenlands.

Die gläserne Decke, die Frauen oft daran hindert, in Führungspositionen zu gelangen, existiert nicht in jedem Betrieb. Der österreichische Städtebund hat nun eine Studie ("Österreichs Städte in Zahlen") veröffentlicht, die zeigt, dass es in etlichen Städten bereits mehr weibliche Führungskräfte gibt als männliche.

Die burgenländische Landeshauptstadt Eisenstadt führt diese Hitliste an. Nach den Zahlen des Städtebunds sind dort 70 Prozent aller Führungspositionen mit Frauen besetzt. In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass Frauen 16 von 23 Führungsposten besetzen, die ...