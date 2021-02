Elektrischer Defekt als Grund für Brand in Perchtoldsdorf

Ein elektrischer Defekt hat den Brand im Zentrum von Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) am Montag ausgelöst. Kaputt gegangen war eine Verteilerdose im Nachbargebäude der örtlichen Polizeiinspektion, bestätigte Erich Rosenbaum, Leiter der Brandermittlung im Landeskriminalamt Niederösterreich, am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Die Dienststelle wurde stark beschädigt und ist nicht beziehbar. Die Beamten wichen vorerst nach Brunn am Gebirge aus.

SN/APA (FF PERCHTOLDSDORF)/UNBEKANN Rund 90 Feuerwehrleute standen im Einsatz