Elektro-Roller - "Sie fahren, wie es ihnen gerade passt"

Hunderte Anzeigen wegen Alkoholisierung, Drogen und Rücksichtslosigkeit: Die Polizei in Wien und Linz stellt den Benutzern von Elektrorollern ein vernichtendes Zeugnis aus. Mit einer Besserung ist offenbar nicht zu rechnen.

E-Scooter, also Elektroroller, gelten als Symbol für zukunftsweisende Mobilität in den Städten. Ihre Benutzer sorgen allerdings ganz gegenwärtig für großen Ärger. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: In Wien, wo aktuell rund 9000 Roller zur Verfügung stehen, hat die Landespolizeidirektion ...