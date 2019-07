Elf Flüchtlinge in Kärnten aus Güterwaggon gerettet

Elf iranische Flüchtlinge sind am Freitagabend auf dem Verschiebebahnhof Fürnitz in Kärnten in einem verplombten Güterwaggon zwischen Kühlschränken entdeckt worden. Laut Polizei hatten die Flüchtlinge - je drei Frauen und Männer (17 bis 39 Jahre alt) sowie fünf Kinder (vier bis zwölf Jahre alt) - mit Klopfzeichen auf sich aufmerksam gemacht. Ein ÖBB-Mitarbeiter verständigte daraufhin die Polizei.

