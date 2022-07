Elf heimische Museen mit dem Umweltzeichen gewürdigt

24 heimische Organisationen aus der Kultur- und Eventbranche sind am gestrigen Montag mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet worden. Darunter finden sich unter anderem das Architekturzentrum Wien, das Belvedere oder das MAMUZ Museum Mistelbach. Insgesamt wurden elf Museen geehrt. In der Kategorie "Green Producing" ging das Umweltzeichen u.a. an den ORF Tirol für die Sendung "Mei liabste Weis".

SN/APA/© Bundesministerium für Klim Elf Museen können sich über die neue Ehrung freuen