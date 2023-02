Elf Prozent sind zusätzlich für Mülltrennung motivierbar

Seit 1. Jänner gibt es ein österreichweit einheitliches System zum Mülltrennen, auch in Wien dürfen nun alle Kunststoffverpackungen in die Gelbe Tonne - und die nächste steht im Schnitt nur 150 Meter entfernt, sagte Harald Hauke, Vorstand der Altstoff Recycling Austria (ARA), bei einem Pressegespräch in Wien. Bequem und einfach - das seien wichtige Motivatoren für Abfalltrennung. Das Potenzial an Menschen, die man zusätzlich dafür gewinnen könne, liege bei elf Prozent.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Klimaschutz sowie bequeme und einfache Systeme erhöhen Sammelwillen