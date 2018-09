Eine Elfjährige ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus schwer verletzt worden. Das Mädchen hatte gegen 13.00 Uhr die Johnstraße zwischen einer stehenden Kolonne überqueren wollen, wurde dabei aber von einem in der Gegenrichtung fahrenden Auto erfasst und zu Boden gestoßen. Die Kleine wurde von der Berufsrettung erstversorgt und ins Spital gebracht.

Quelle: APA