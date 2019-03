Nach dem Ausstieg aus einem Schulbus ist Mittwochnachmittag eine Elfjährige in Feldkirchen (Bezirk Braunau) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Mädchen blieb wohl noch erst am Straßenrand stehen, bevor es die Fahrbahn überquerte. Dabei erfasste ein 76-jähriger Lenker mit dem Wagen das Kind. Es wurde über die Motorhaube 30 Meter weit auf eine Wiese geschleudert, so die Polizei.

Quelle: APA