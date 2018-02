Elfjährige nach Skiunfall in Vorarlberg notoperiert

Eine elfjährige Skifahrerin ist bei einem Skiunfall am Dienstag in Lech am Arlberg schwer verletzt worden. Die Niederösterreicherin war in voller Fahrt mit einem 16-jährigen Wintersportler zusammengestoßen. Das Mädchen wurde mit dem Notarzthubschrauber Gallus 1 ins Landeskrankenhaus Bludenz geflogen und dort notoperiert. Der 16-Jährige war kurzzeitig bewusstlos, er erlitt eine Gehirnerschütterung.

SN/APA (Archiv)/Karl-Rudolf Huber Mädchen mit Notarzthubschrauber Gallus 1 ins Spital geflogen