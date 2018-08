Elfjähriger Bub beim Wiener Praterstern beim Dealen erwischt

Ein elfjähriges Kind ist Samstagabend in der Venediger Au nahe des Wiener Pratersterns in der Leopoldstadt beim Dealen erwischt worden. Im Zuge einer Schwerpunktaktion der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) wurde der Bub aus Afghanistan mit fünf Gramm Marihuana aufgegriffen, berichtete die Polizei am Sonntag.

SN/APA/BARBARA GINDL Polizisten griffen den Buben bei einer Schwerpunktaktion auf