Eltern holten keinen Arzt: Tochter starb

Die Obduktion bestätigte, was bereits befürchtet worden war: Im Waldviertel ließen Eltern eines ihrer sieben Kinder, eine 13-jährige Tochter, sterben, weil sie eine chronische Entzündung nicht behandeln ließen - offenbar aus religiösen Gründen.

Die Tragödie um die Schülerin war, wie bereits kurz berichtet, am Wochenende bekannt geworden. Die Staatsanwaltschaft Krems hatte die Eltern des Mädchens wegen des Verdachts des Mordes durch unterlassene Hilfeleistung Ende September in Untersuchungshaft nehmen lassen. Am Montag erklärte Behördensprecher ...