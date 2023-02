Eltern und Schulen wegen Teuerung bei Skikursen unter Druck

Die Teuerung bringt Eltern und Schulen bei Skikursen und anderen schulbezogenen Veranstaltungen zunehmend unter Druck. Der Bundesverband der Elternvereine an mittleren und höheren Schulen (BEV) berichtet von deutlich mehr Anfragen von Eltern als früher, ob sie eine Teilnahme des Kindes am Schulskikurs verweigern können. Laut Lehrervertretern wird in immer weniger Klassen die Mindestteilnehmerzahl erreicht, damit der Skikurs überhaupt stattfinden kann.

