Emotionale Diskussion in Linz: "Das Hitler-Haus wird uns bleiben"

Gedenkeinrichtung oder Abriss? Eine emotionale Podiumsdiskussion in Linz zur Zukunft des Geburtshauses des NS-Diktators in Braunau brachte am Freitag keine neue Wendung: Eine Polizeistation ist fix, betonten die Vertreter des Innenministeriums.

Die Initiative „Diskurs Hitler-Haus“ veranstaltete am Freitag in Linz eine öffentliche Podiumsdiskussion über das Geburtshaus des NS-Diktators Adolf Hitler in Braunau. Moderator war Tarek Leitner (ORF).

Adolf Hitlers Geburtshaus in Braunau mit frischen Kränzen, die zum Jahrestag des Endes des 2. Weltkriegs niedergelegt wurden, am 9. Mai 2023.

Braunaus Bürgermeister Hannes Waidbacher (ÖVP) hatte sogar den US-Konzern Google bemüht, um Braunau und Hitler zumindest nicht immer unmittelbar miteinander zu verknüpfen. Doch der Bürgermeister erhielt keine Antwort. "Die Geburt Hitlers wird uns hier leider immer bleiben", sagte er am Freitag bei einer öffentlichen Podiumsdiskussion in Linz, an deren Ende er dann zumindest eine klare Antwort zur Zukunft des Hauses erhielt, in dem Adolf Hitler am 20. April 1889 geboren worden war. "Die Entscheidung ist gefallen, es gibt auch bereits eine Baueinreichung. Das hat der damalige Innenminister Wolfgang Peschorn beschlossen und das wird auch jetzt umgesetzt", sagte Mathias Vogl, Sektionschef im Innenministerium, wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten.

Man folge damit auch den Empfehlungen zweier Kommissionen, die sich dafür ausgesprochen hatten, bei einer Neugestaltung jeder weiteren Assoziierung mit dem Massenmörder Hitler entgegenzuwirken. An der Adresse Salzburger Vorstadt 15 in Braunau wird künftig die Polizei zu finden sein. Aber nicht nur eine Dienststelle, sondern auch ein Zentrum für Schulungen. Menschenrechte sind als zentrales Thema geplant.

Für Schriftsteller Ludwig Laher ein "ganz klarer Widerspruch" zum eigentlichen Plan, das Geburtshaus Hitlers gedanklich vom NS-Diktator zu trennen. Im Gegenteil: Eine Polizeistation sei "höchst problematisch", denn auch das Hitlerregime sei ein Polizeistaat gewesen. Oberösterreichs Landespolizeidirektor Andreas Pilsl sagte, durch die Schulungen zu Menschenrechten komme es "in gewisser Weise" natürlich zu einer Kontextualisierung. "Die Polizei hat auch nicht darum gebeten, es wurde beschlossen. Aber wenn wir die Chance haben, an einem derartigen Ort für Menschenrechte einzutreten, werden wir sie natürlich vertrauensvoll nutzen", sagte Pilsl. Vogl ergänzte, Menschenrechtsschulungen seien das Gegenteil dessen, wofür das Haus aktuell stehe. Es komme zu einer "Dekonstruktion", was der "mystischen Stätte für Neonazis" entgegenwirken solle.

Historiker Florian Kotanko betonte: "Das unerwünschte Erbe wird immer bleiben. Braunau und Hitler werden nie zu trennen sein. Es geht aber jetzt darum, in einer möglichst breit akzeptierten Form damit umgehen zu lernen." Eine aktuelle Market-Umfrage unter 1000 Österreicherinnen und Österreichern zeigte, wie berichtet, dass die meistakzeptierte Nutzung (53 Prozent) eine Gedenkeinrichtung für Antifaschismus, Toleranz und Frieden wäre. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach sich für "die weitere Nutzung im Sinne einer kritischen zeithistorischen Auseinandersetzung" aus. Historiker Kotanko: "Eine Umgestaltung jedweder Form wird bestimmte Gruppen nicht davon abhalten, den Ort zu besuchen. Dann sagen die eben: ,Das ist der Ort, an dem das Geburtshaus war.'"

Gegen eine Musealisierung jeglicher Art sprach sich der Braunauer Bürgermeister aus: "In einem Museum kann jeder Tickets kaufen. Ich möchte jedenfalls keine Selfies aus dem hypothetischen Geburtszimmer Adolf Hitlers sehen", stellte Hannes Waidbacher fest.

Laura Langeder, die im Haus der Geschichte Österreich zum konfliktreichen Kulturerbe forscht, plädierte dafür, dass es vernünftiger wäre, dem Hitler-Haus "etwas entgegenzustellen".

Die Initiative "Diskurs Hitlerhaus" als Veranstalterin zeigte sich am Ende enttäuscht. "Wir wollten eine intelligente Diskussion anstoßen. Obwohl es für die Polizeistation keine breite Mehrheit in der Bevölkerung und schon gar nicht in Braunau gibt, wird sie umgesetzt", sagte Eveline Doll. Eine Neutralisierung könne nicht funktionieren, wenn der Mahnstein vor dem Gebäude bestehen bleibt. Dafür hat sich die Mehrheit der Braunauer Politiker ausgesprochen.