Empörung über Ärzte-Forderung nach Ambulanzgebühr

Die Forderung aus der Angestellten-Kurie der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) nach einer Rückkehr der Ambulanzgebühr stößt auf Widerstand. Gesundheitsminister Johannes Rauch lehnte den Vorstoß am Mittwoch brüsk ab: Er halte davon "gar nichts". Der aktuelle Vizeobmann und Arbeitnehmervertreter in der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, reagierte am Mittwoch ebenso verärgert wie Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Gewerkschafterin Teiber: 'Chuzpe'