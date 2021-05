Empörung über Glock-Posting zum Muttertag

Glückwunsche mit Blumen und Pistole gab es bereits seit 2019.

Der österreichische Waffenhersteller Glock hat auf seiner US-amerikanischen Facebook-Seite allen Müttern einen "Happy Mother's Day" gewünscht. Auf dem Foto sind der Schriftzug, ein paar Blümchen - und eine Pistole zu sehen. Man setzt offenbar auf Tradition. Denn bereits 2019 und im Vorjahr wurde mittels Handfeuerwaffe zum Muttertag gratuliert. Einziger Unterschied: 2021 fehlten die dazugehörigen Patronen. Während US-Nutzer der Glock-Seite sich durchwegs begeistert zeigten und selbst für leiseste Kritik am Sujet nur Häme übrig hatten, gab es aus dem deutschsprachigen Raum harsche Kritik an der Bildauswahl des Waffenproduzenten: "Ist das die Anregung, dass die Frauen jetzt einfach ihre Männer proaktiv töten sollen, um selbst nicht zum Opfer eurer Produktpalette zu werden?", fragte ein Nutzer süffisant. Ein anderer wiederum meinte: "Denken sie nicht, dass angesichts der aktuell oft vorkommenden Morde an Frauen, dieses Bild nicht nur geschmacklos sondern grenzdebil ist?" Das Unternehmen wollte dazu keine Stellungnahme abgeben. Die SN-Anfragen blieben unbeantwortet.