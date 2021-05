Ende der Masken- und Testpflicht im Bregenzerwald

Die in zwölf Gemeindezentren des Bregenzerwalds bestehende Masken- und Testpflicht endet noch am Freitagabend. Das hat Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am späten Nachmittag bekanntgegeben. Die Ausreisetestpflicht aus der Talschaft Bregenzerwald bleibe aber weiterhin bestehen. "Wir werden das regionale Infektionsgeschehen nicht nur im Bregenzerwald, sondern auch im Rheindelta über das Wochenende genau beobachten und am Dienstag eine Entscheidung treffen", so Wallner.

SN/APA/ELISABETH GUT/ELISABETH GUT Die Masken- und Testpflicht im Bregenzerwald endet.