Ende der Quarantäne in Heiligenblut

In der Kärntner Gemeinde Heiligenblut hat Sonntagfrüh die Quarantäne geendet. Ab 7.30 Uhr durften die 88 österreichischen Touristen, rund 50 Beschäftigte aus anderen Gemeinden, sowie die Bürger wieder aus der kleinen Gemeinde am Fuße des Großglockners ausfahren. In Salzburg will Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Montag entscheiden, ob auch in Gastein, Flachau und dem Großarltal die Quarantäne endet.

In Heiligenblut ist die lange Zeit des Ausharrens vorbei