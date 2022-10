Energie zu teuer: Viele geben ihre Exoten ab

Die Lage in Tierheimen ist angespannt, Reptilienzoos haben bereits Aufnahmestopps verhängt. Viele Schlangen, Eidechsen und sonstige Wildtiere könnten den Winter nicht überleben.

"Zahlreiche Schlangenbesitzer geben schon ihre Tiere ab, weil sie sich die Haltung nicht mehr leisten können", erzählt die Gerichtssachverständige Helga Happ, die in Klagenfurt auch einen Reptilienzoo betreibt. Die beiden Männer, die sich zuletzt hilfesuchend an sie gewendet haben, ziehen in kleinere Wohnungen um, die sie finanzieren könnten. "Für die Schlangen ist dort kein Platz, sie können sie nicht mitnehmen."

Happ zufolge haben sich vor 20 Jahren noch jährlich 10 bis 15 Besitzer, die ihre Exoten loswerden wollten, ...