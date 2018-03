Energieknappheit - Uhren an Elektrogeräten gehen nach

Viele am Stromnetz hängende Uhren in Mitteleuropa gehen aktuell offenbar bis zu mehrere Minuten nach.

Das berichtet das deutsche Technologieportal "Heise Online". Solche Uhren nutzen häufig die ständig leicht schwankende Frequenz der Netzspannung als Taktgeber. Die Netzfrequenz sei zuletzt jedoch oft deutlich unter den nominellen 50 Hertz gelegen.

Der Grund dafür ist laut dem Bericht unklar, wenngleich Heise eine in den vergangenen Tagen verzeichnete "Energieknappheit" ins Treffen führt. Und diese Energieknappheit fiel eben mit jener Kältewelle zusammen, die uns vor kurzem Temperaturen im zweistelligen Minusbereich beschert hatten.

Doch die Minusgrade selbst sollen nicht die Ursache der gebremst laufenden Elektrouhren sein (das wäre ja sonst jeden Winter der Fall).

Ein Lieferant lieferte nicht

Laut Verband der Europäischen Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E "sei die fehlende Energieeinspeisung eines Lieferanten in das europäische Verbundnetz" schuld an jenem Umstand, der Uhren an Elektroherden oder Mikrowellenherden oder am Stromnetz hängende Wecker usw. beeinträchtigt. ENTSO-E teilt aber nicht mit, wer der säumige Lieferant ist.

Die Produzenten halten die Frequenz im mitteleuropäischen Stromnetz im Mittel ziemlich genau bei 50 Hertz, erläutert "Heise Online". Abhängig unter anderem von der Tageszeit schwanke die abgenommene Energie.

Wird mehr gefordert als produziert, dann sinkt die Frequenz minimal. Wird die Abweichung zu stark, gleichen die Versorger durch erhöhte Einspeisung aus. Das bildet die Zeitbasis für netzsynchronisierte Uhren wie in Radioweckern oder Elektroherden und ist laut dem Bericht billiger als zusätzlich einen frequenzstabilen Quarzoszillator einzubauen.

Es geht um 50 Hertz

Am 28. Februar lag die Netzfrequenz oft ein gutes Stück unter den nominellen 50 Hertz, hieß es weiter. Laut dem Schweizer Versorger Swissgrid betrug die aufgelaufene Abweichung der Netzzeit am Freitag mehr als fünf Minuten.

Besserung ist nicht eingetreten: Ein SN-Lokalaugenschein im eigenen Salzburger Umfeld am Dienstag (6. März) zeigte sechs Minuten Unterschied.

Die europäischen Energiedienstleister arbeiten daran, den gewohnten Zustand wiederherzustellen. Möglicherweise holen die gebremsten Elektrouhren dann ja wieder auf.

