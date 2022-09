Manche Kirchen bleiben im Winter kalt

In Deutschland werden im Winter Gottesdienste in Pfarrsälen gefeiert, in Österreich könnten Wochentagskapellen als Ausweiche dienen. Die Diözesen arbeiten an Energiesparleitfäden.

SN/APA/THEMENBILD/HERBERT PFARRHOFE Die Stiftskirche Melk bleibt für Gottesdienstbesucher im Winter beheizt (Symbolbild).