Energiesparen gelang vielen Städten eher symbolisch

Aus Sorge vor einer Energiekrise gab es im Vorjahr viele Appelle zum Sparen. Nach dem milden Winter fallen die Bilanzen nicht übertrieben positiv aus, aber die Menschen seien sensibilisiert.

So manche politisch Verantwortlichen in vielen Städten und Gemeinden überboten einander im vergangenen Jahr mit Ankündigungen zum Energiesparen. Es wurde teilweise die Weihnachtsbeleuchtung infrage gestellt, bei Scheinwerfern, die Gebäude oder Denkmäler anstrahlen, wurden die Zeiten verkürzt und auch für das Heizen der Rathäuser wurden Einschränkungen angekündigt. Die SN fragten in mehreren großen Städten nach, was die Bemühungen gebracht haben. Die Antworten sind gar nicht so einfach, denn vielfach gibt es noch keine ausgewerteten Abrechnungen.

Gert Haubenhofer von der ...