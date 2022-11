Entertainer Peter Kraus meldet sich selbst zu falscher Todesmeldung

Auf YouTube kursiert ein Video, das den Tod von Musiker Peter Kraus verkündet. Sichtlich erbost darüber meldet er sich jetzt selbst in einem Facebook Posting zu Wort.

Peter Kraus (83) wurde in einem auf YouTube kursierenden Video für Tod erklärt. Am Mittwoch meldete er sich jetzt auf Facebook und erklärt, dass es ihm gut gehe, aber sein Telefon seit dem Fake-Video nicht mehr still stehen würden.

Immer wieder kommt es im Internet zu falschen Todesmeldungen von Prominenten, die sich im Nachhinein als falsch entpuppen. Gerade auch im Fall von Red Bull Gründer Dietrich Mateschitz, der mittlerweile tatsächlich verstorben ist, gab es häufige Fake-Meldungen im Bezug auf seinen Tod. Aber warum kommt es immer wieder zu solchen Gerüchten und Falschmeldungen?