"Entführung" aus Eisenstadt: 88-Jährige in Kitzbühel wohlbehalten aufgetaucht

Die mutmaßliche Entführung einer 88-jährigen Frau, die Unbekannte am Dienstagnachmittag auf offener Straße in Eisenstadt in ein Auto setzten und wegbrachten, dürfte geklärt sein: Die Frau tauchte Mittwochfrüh wohlbehalten in Kitzbühel auf.

Mittwochfrüh sagte Polizeisprecher Helmut Marbach bereits: "Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt sagen: Unsere Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Es gibt gute, Erfolg versprechende Ansätze, die Hoffnung machen." Anzeige Wenig später gab es Meldungen, wonach die betagte Frau im Tiroler Nobelskiort Kitzbühel wohlbehalten aufgetaucht sei. Weitere Informationen folgen. Quelle: APA