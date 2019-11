Entführungsalarm mit mysteriösem Hintergrund in Tirol

Drei Personen sollen am Donnerstag in der Früh einen Mann in Kufstein entführt haben. Bei ihrer Festnahme nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei soll einer von ihnen mit einer Bombe gedroht haben. Die Beamten fanden jedoch keinen Sprengsatz. Die Hintergründe waren auch am Nachmittag noch unklar. "Die Einvernahmen dauern weiter an", sagte der Kufsteiner Inspektionskommandant Josef Gschwentner.

SN/APA/ZEITUNGSFOTO.AT/DANIEL LIEBL Polizei stoppten Wagen mit den Verdächtigen