Entschädigung für Opfer in "Taubstummenanstalten" gefordert

Viele gehörlose Kinder haben in sogenannten "Taubstummenanstalten" in Österreich während ihres Aufenthalts Gewalt erlebt. Mädchen und Buben seien dort geschlagen und misshandelt worden. Auch das Kommunizieren in Gebärdensprache sei verhindert worden, hieß es von Volksanwalt Bernhard Achitz (SPÖ) am Sonntag. Während viele der Opfer über ihr Bundesland finanzielle Entschädigungen erhalten, bekämen Betroffene aus Bundes-Einrichtungen nichts.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Volksanwalt Bernhard Achitz (SPÖ) fordert vom Bund Entschädigungen