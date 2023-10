Entscheidung über U-Haft nach Tötung an Pensionisten in OÖ

Über jene 24-jährige Pflegekraft aus der Slowakei, die Donnerstagabend in Geretsberg (Bezirk Braunau) einen 82-Jährigen, den sie betreut hat, erstochen haben soll, wird am Samstag am späten Nachmittag über die Untersuchungshaft entschieden. "Es ist aber davon auszugehen, dass U-Haft verhängt wird", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, Alois Ebner, Samstagnachmittag auf APA-Anfrage.

