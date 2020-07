Entscheidung über erneute Maskenpflicht am Montag

Die Regierung will am Montag eine Entscheidung über die Wiedereinführung der Maskenpflicht fällen. Nachdem die Zahlen der Coronavirus-Infizierten in Österreich im Steigen ist, hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor dem Wochenende eine diesbezügliche Beratung mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und den zuständigen Ministern angekündigt.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Kanzler Kurz und Vizekanzler Kogler mit Masken