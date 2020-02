Entwarnung nach Coronavirus-Alarm in ÖBB-Zug am Brenner

Nach dem Coronavirus-Alarm in einem Zug am Brenner hat das Innenministerium am späten Sonntagabend Entwarnung gegeben. "Die beiden coronaverdächtigen Personen wurden negativ getestet. Der Zug fährt daher in Kürze weiter", teilte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einer Stellungnahme mit. Bei allen Passagieren, die in Österreich aussteigen, werden Identitätsfeststellungen vorgenommen, hieß es.

SN/APA (EXPA/Groder)/EXPA/JOHANN GR Der Zug von Venedig nach München wurde am Brenner angehalten.