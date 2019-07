Erdäpfel sollen Wien beim Klimaschutz helfen

Wien will mit der Erdäpfel einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Konkret werden die im Stadtgebiet angebauten Bio-Knollen ab sofort über eine kürzere Lieferkette an den Handel bzw. die Endabnehmer gebracht. Das bringe um 40 Tonnen weniger CO2 pro Jahr, freuten sich Bürgermeister Michael Ludwig und Umweltstadträtin Ulli Sima (beide SPÖ) am Dienstag.

SN/APA/HANS PUNZ 40 Tonnen weniger CO2 pro Jahr, freute sich Bürgermeister Ludwig