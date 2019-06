Im Raum Neunkirchen hat am Freitag um 14.34 Uhr die Erde gebebt. Die Erschütterungen der Stärke 2,6 wurden im Epizentrum von einigen Personen leicht verspürt, meldete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). "Es wurde ein Grollen wahrgenommen", hieß es in einer Aussendung. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und der Magnitude nach nicht zu erwarten.

Quelle: APA